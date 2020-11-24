Isı pay ölçer taktırmak için bir kişinin başvurusu yetiyor

Havaların ısınması ile birlikte gündeme gelen, merkezi ısıtma yapan binalardaki faturayı paylaşmak yerine her dairenin kullandığı kadarını ödemesinin yolu artık daha kolay.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takılması için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz." diyerek önemli bir soruna pratik bir çözüm sunmuş oldu.

“BİNA YÖNETİMLERİ FATURANIN EŞİT PAYLAŞILMASINDAN YANA”

Türkiye'de birçok bina merkezi ısıtma sistemini kullanıyor. Merkezi ısıtma sistemiyle herkes aynı faturayı ödüyor. Havaların soğumaya başladığını belirten Şahin, bina yönetimlerinin de bu sistemi tercih ettiğini dile getirdi.

"Merkezi ısıtma sisteminden gelen faturayı bazı kişiler ödemek istemiyor. Çünkü bu kişiler 'ben sürekli doğalgaz yakmıyorum ve bu faturayı ödemem' diyor. Bu durumda ise apartmanda tartışma çıkıyor. Fazla fatura ödemek istemeyen vatandaş çare olarak dairelere ısı pay ölçer yani kalorimetre takılması teklifinde bulunuyor. Ama bu sefer de bina yönetimi 'salt çoğunluk gerekiyor' diye ısı pay ölçer takmak isteyen kişi ya da kişileri engelliyor.

BİR BİNADA ISI PAY ÖLÇER TAKMAK İÇİN BİR KİŞİNİN BAŞVURMASI YETERLİ

Merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu bir binada ısı pay ölçer takmak için bir kişinin başvurması yeterlidir. Burada apartmandaki salt çoğunluğa bakılmaz. Her binaya ısı pay ölçer takılması zorunludur. Bu kanuni bir durumdur. Vatandaşlar ısı pay ölçer taktırmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmalıdırlar."

"ISI PAY ÖLÇERİN TAKILI OLDUĞU BİNALARDA 'HİÇ YAKMAMA' DİYE BİR DURUM YOK"

Merkezi ısıtmanın bulunduğu binalarda kalorifer derecesinin 24-25 dereceye ayarlandığını aktaran Şahin, "Isı pay ölçerin takılı olduğu binalarda 'hiç yakmama' diye bir durum yok. Eğer ısınmayı yakmazsan alt ve üst komşun bundan etkilenir. Bundan dolayı da kanun 15 derecede yakma zorunluluğu getirdi. Burada mağduriyetin önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

PARA İADESİ ALABİLİRLER

Şahin, "Isı pay ölçer olduğu halde fazla para ödeyenler hakem heyetlerine başvurması halinde fazla ödedikleri ücreti geri alabilecekler." diye konuştu.