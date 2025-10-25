İskenderun sahilinde yenileme projesi İskenderun sahilinde başlatılan yenileme projesi, depremlerin etkilediği alanlara umut vaat ediyor. Liman projesi ile şehrin sosyal hayatının canlanacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, projeyle denize yakın, modern ve keyifli bir yaşam alanına kavuşacak.

Göster Hızlı Özet İskenderun sahilinde yenileme projesi, deprem sonrası bölgeye umut oluyor.

Proje ile sahil, sosyal yaşam alanları ve modern tesislerle donatılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilden birisi de Hatay oldu. Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme oluşan İskenderun sahilindeki "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" devam ediyor. Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde çalışmaların devam ettiği sahilde incelemelerde bulundu. İSKENDERUN SAHİLİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK Proje kapsamında, geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler, modern peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanlarıyla İskenderun sahili her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline getirecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, projeyle İskenderun'un sosyal yaşamının canlanacağını, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşacağını kaydetti.

