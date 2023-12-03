İŞKUR, 2002 yılından bugüne 463 binden fazla engelli vatandaşı işe yerleştirdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bir mesaj yayınlayarak İŞKUR tarafından işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısını paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini bildirdi.

Mesajında "Engeller birlikte aşılır" diyen Bakan Işıkhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajında mücadele ve azimleri ile örnek olan engellilerin haklarının korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalara devam edileceğini bildirerek şu bilgileri verdi:

"2023 yılında ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaş istihdama katıldı"

İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık. Sadece bu yıl içerisinde ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaşımız İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldı.

"Engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

Bakan Işıkhan, mesajını engellilerin yanında olunduğuna vurgu yaparak şöyle tamamladı: