İslam Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası arasında deprem kurtarma için anlaşma imzalandı.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem 11 ili etkilemiş, can ve mal kaybına neden olmuştu.

Deprem bölgesindeki hayatın tekrar canlanması için bir destek de İslam Kalkınma Bankası'ndan (İsDB) geldi.

Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası, deprem kurtarma için 200 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) arasında salı günü yapıldı.

İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, depremin vurduğu güney bölgesine destek amacıyla anlaşmaya gitti.

"Deprem bölgesinde tarım-gıda sektörünün canlandırılması desteklenecek"

İslam Kalkınma Bankası Grubu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Finansman, Türkiye'nin deprem sonrası toparlanma çabalarını ve en çok etkilenen illerde tarım-gıda sektörünün yeniden canlandırılmasını destekleyecektir.

"Yenilikçi tarım teknolojileri devreye alınacak"

TKYB ise sağlanan finansman hakkında şunları söyledi:

Anlaşma, tarımsal altyapıyı yeniden inşa etmek, gıda faaliyetlerini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarını genişletmek için yenilikçi tarım teknolojilerinin uygulanmasını amaçlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)