İşlenmemiş altın ithalatına kotanın kapsamı genişletildi Borsa İstanbul, işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiği bildirdi. Böylece altın ithalatının kapsamı artırıldı.

AA

İşlenmemiş altın ithalatına yönelik bir kota uygulaması vardı. Bu kota uygulamasının kapsamı artırıldı.

Borsa İstanbul'dan "Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler" konulu bir duyuru yapıldı.

Açıklamada, işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği anımsatıldı.

Standart ve standart dışı işlenmemiş altının yanında farklı kodlu altınlar da ithal edilebilecek

Kota kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak 22.09.2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edilecektir.

Yeni ithal edilecek altın Borsa'ya bildirilecek

Açıklamada ayrıca, bu nedenle Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül 2023'ten itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa'ya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)