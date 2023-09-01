İSO açıkladı! Türkiye İmalat PMI ağustosta 49 oldu 10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini aktardı.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Ağustos 2023 Raporu ile Türkiye Sektörel PMI Raporu açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ağustosta 49 olarak gerçekleşti ve üst üste ikinci ay 50 eşik değerinin altında kalarak Türk imalat sektöründeki ivme kaybının sürdüğü yönünde sinyal verdi.

Endeksin düzeyi, yavaşlamanın ılımlı düzeyde olduğuna işaret etti.

Güçlü fiyat baskıları siparişleri etkiledi

Firmalar yeni sipariş almakta zorluk yaşadıklarını ve yeni alınan işlerdeki düşüşün bir önceki aya göre hızlandığını bildirdi. Müşterileri yeni sipariş vermekten caydıran temel faktör, güçlü fiyat baskıları oldu.

10 sektörden dördünde üretim artışı yaşandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos ayı raporuna göre, takip edilen 10 sektörden dördünde üretim arttı.

En sert yavaşlama giyim ve deri ürünlerinde

En güçlü artış, elektrikli ve elektronik ürünlerinde oldu, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünlerinde ölçüldü.

Çoğu sektör yeni siparişlerde ivme kaybederken, girdi maliyetleri de genel olarak hızlı bir şekilde artmayı sürdürdü. E

n belirgin artış, kara ve deniz taşıtlarında gerçekleşti.

Metalik olmayan mineral ürünler, satış fiyatlarında en hızlı artışı kaydetti.

On sektörden dördünde istihdam arttı.