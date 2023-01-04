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    İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayide çalışanların yüzde 20'si EYT'li

    İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, EYT'li olan çalışanların önemli kademelerde çalıştıklarını ve emekli olmalarının iş gücünündeki dengeleri sarsabileceğini dile getirdi.
    • 04.01.2023 - 10:00
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    İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayide çalışanların yüzde 20'si EYT'li

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan HaberTürk'te katıldığı programda kendisine yöneltilen bir soru üzerine, bir anket çalışması yaptıklarını ve sanayide çalışanların yüzde 20'sinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) olduğunu saptadıklarını belirtti.

    Bahçıvan, EYT'lilerin çok verimli dönemlerinde olan çalışanlardan oluştuğunu ve bu rakamın tüm çalışanların 5'te birini oluşturduğunu aktardı.

    İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayide çalışanların yüzde 20 si EYT li #1

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