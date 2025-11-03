İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 46,5 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Ekim 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

İSO, Türkiye İmalat PMI ekimde 46,5 değerini aldı.



VERİ, SON ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 46,7 olan manşet PMI ekimde hafif bir düşüşle 46,5'e gerileyerek son 3 ayın en düşük değerini aldı.

Böylelikle endeks, imalat sanayi sektörünün faaliyet koşullarında bozulmanın devam ettiği yönünde sinyal verdi. Üretimde yavaşlama eğilimi 19. aya ulaştı ve düşüş eylül ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti.

YENİ SPARİŞLERDE YAVAŞLAMA

Anket katılımcılarının geri bildirimleri, müşteri talebinde zayıflamaya ve buna bağlı olarak da yeni siparişlerde yavaşlamaya işaret etti.

Yeni siparişlerdeki gerileme nispeten hafiflemekle beraber ekim ayında da sürdü. Zayıflama iç talepte olduğu gibi ihracat pazarlarında da gözlendi ve böylece yurt dışından alınan yeni siparişler de ekimde yavaşlama sergiledi.

İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN İSTEKSİZ ORTAM

Yeni siparişlerin azalmasıyla birlikte, imalatçılar ayrılan personelin yerine işe alım yapma ve ek girdi satın alma konusunda isteksiz davrandı. Bunun sonucu olarak, istihdam, satın alma faaliyetleri ve girdi stokları azalma kaydetti. Girdi talebindeki düşüş, bazı firmalarda tedarikçilerin teslimatlarını hızlandırabilmelerini sağladı.

Teslimat süreleri hafif kısaldı ve böylece tedarikçi performansı, iki aylık bozulmanın ardından iyileşme gösterdi.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının ham madde fiyatları üzerindeki baskıyı artırmasına bağlı olarak girdi maliyetleri, ekim ayında keskin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, enflasyon eylül ayına kıyasla hafif ivme kaybetti. Benzer şekilde nihai ürün fiyatlarındaki artış hız kesmekle beraber yine güçlü düzeyde gerçekleşti.