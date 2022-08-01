İSO Türkiye İmalat PMI, temmuz verisi açıklandı

Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI rakamları açıklandı. İSO Türkiye İmalat PMI Temmuzda 46,9 oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), temmuz ayı Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisini yayınladı.

Temmuz PMI eşik değerin altında

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, temmuzda 46,9’a gerileyerek üst üste beşinci ay eşik değer 50’nin altında kaldı.

Endeks, faaliyet koşullarında Mayıs 2020’den beri en belirgin yavaşlamaya işaret etti. Yavaşlama genel bir talep yetersizliğinden kaynaklanırken belirsiz piyasa koşulları ve devam eden fiyat baskıları bu sorunu derinleştirdi.





10 sektörde üretim yavaşladı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporu da temmuzda imalat sanayi sektörü genelinde zayıflığa işaret etti. Son 15 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında üretim yavaşladı.

Üç sektörde yeni ihracat siparişleri arttı



Benzer şekilde 10 sektörün dokuzunda yeni siparişler yavaşlama gösterdi, bu durumun istisnası kara ve deniz taşıtları sektöründe kaydedilen güçlü artış oldu. Dış talep tarafında ise kısmen daha olumlu bir tablo gözlendi ve üç sektörde yeni ihracat siparişleri artış kaydetti.

