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    İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan

    İstanbul Sanayi Odası seçimleri sonuçlandı. İSO'da Erdal Bahçıvan, oy çokluğu ile yeniden başkan olarak seçimleri kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:05
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    İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan

    Yaklaşık 22 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan ve yaptığı araştırmalarla adından çok söz ettiren İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO), başkanlık seçimi yapıldı.

    2022-2026 çalışma döneminin başkanı belirlendi

    İSO'nun 2022-2026 çalışma dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olan Erdal Bahçıvan, çekişmeli geçen bir seçimin sonucunda 74 oyla başkanlığa bir kez daha seçildi.

    İSO’nun Odakule’deki genel merkezinde gerçekleşen seçimleri saat 17.00'de tamamlandı.

    Erdal Bahçıvan kimdir?

    1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu.

    1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu.

    2013 Mayıs'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

    İSO da Erdal Bahçıvan yeniden başkan #1


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