İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 17,8 daraldı

İspanya, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mart ortasından haziran sonuna kadar Avrupa'nın en katı kısıtlamalarını uygulamak zorunda kalınca ekonomisi felç oldu.

Seyahate yönelik kısıtlamaların, turizme bağımlı İspanyol ekonomisinin toparlanmasını baltaladığı belirtiliyor.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) nihai verilerine göre, bu sıkı tedbirlerin bir sonucu olarak ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8 küçüldü.

İspanya ekonomisinde ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 21,5 daraldı.

GSYH’NIN YÜZDE 18,5 DARALMASI EKONOMİNİN DURUMUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

INE, 31 Temmuz'da öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,5 ve 2019’un aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 daraldığını açıklamıştı.

Bugün açıklanan rakamlar karantinanın en derin resesyonlardan birini tetiklediğini ortaya koyuyor. Ramaklar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

İHRACAT, TÜKETİM VE YATIRIM AZALDI

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 33,4 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 20,4 ve genel sabit yatırımlar yüzde 22,1 düşüş gösterdi.

TARIM ÜRETİMİNDE KIPIRDANMALAR YAŞANDI

İkinci çeyrekte tarım sektörünün üretimi yüzde 3,6 ve kamu harcamaları yüzde 0,3 arttı.

GELECEK İÇİN DARALMANIN BİRAZ DAHA GENİŞLEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Buna rağmen, İspanya Ekonomi Bakanlığı, geçen hafta ekonominin üçüncü çeyrekte kısmen toparlandığını ve ekonomik büyümenin yüzden 10'dan fazla olacağını açıkladı.

İspanya Merkez Bankası, ekonominin bu yıl koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 10,5 ve yüzde 12,6 arasında değişen oranlarda daralmasını öngörürken, gelecek yıl yüzde 4,1 ve yüzde 7,3 genişlemesini bekliyor.