İspanya'da, çocuklara yönelik şekerli gıdaların reklamına yasak geliyor

İspanya'da, 16 yaşından küçüklere yönelik şekerli gıda ürünlerinin reklamlarına gelecek yıldan itibaren yasak gelecek.

Çocuk yaşta obezite tüm dünyanın ortak sorunu. Sağlık kuruluşları ve hükümetler obezite ile mücadelede yeni yöntemler deniyor.

İspanya'da Tüketim Bakanı Alberto Garzon, basın toplantı düzenleyerek, internette, sinema salonlarında, radyo ve televizyonlarda 16 yaş altı çocuklara yönelik bisküvi, dondurma, şekerli veya bol kalorili içecekler gibi gıda ürünlerinin reklamlarının 2022'den itibaren yasaklanacağını duyurdu.

"İSPANYA'DA ÇOCUKLARIN KİLOSU ENDİŞE VERİCİ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Garzon, "İspanya'da aşırı kilolu oranı yüzde 23,3, obezite ise yüzde 17,3'tür. 6-9 yaş arası çocuklar için bu verilerdeki toplam yüzde 40'ı aşmaktadır. Bunlar endişe verici rakamlar." dedi.

TV REKLAMLARINDAKİ TEHLİKE

İspanya'da eylül ayında yayınlanan bir araştırmada, çocuklara yönelik her 10 televizyon reklamından 9'unun sağlıklı beslenme kurallarını ihlal ettiği belirtilmişti.