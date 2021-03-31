Sentetik gül suyu ile mücadele etmek için Isparta’da üreticiler, analizden geçirilen gül suyuna standarda uygunsa “doğal ürün” logosu vuracak.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) doğal gül suyunun farkındalığını ve önemini artırmak amacıyla bir çalışma başlattı. Kentteki firmalar ürettikleri gül suyunu laboratuvara gönderecek, onay aldıktan sonra üzerine “doğal ürün” logosu vurulacak.

ITSO Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda sentetik gül suyuna karşı gerçek ve doğal gül suyu farkındalığının artırılmasına yönelik projeler başlatıldı. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi ile bilimsel çalışma başlatan ITSO, gül suyuna “doğal ürün” tescili yapıp, mühür vuracak. Firmalar ürettikleri gül suyundan numuneleri üniversitedeki Doğal Ürünler Araştırma Merkezi’ne gönderecek, standarda uygun olan ürünlere “doğal ürün” logosu yapıştırılacak.

Isparta’da gül suyuna ‘doğal ürün’ logosu VİDEO

“ANALİZLER 800 LİRA YERİNE 100 LİRAYA YAPILACAK”

Üniversitedeki Doğal Ürünler Araştırma Merkezi ile bir protokol gerçekleştireceklerini belirten ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, “Gül ürünleri ve gül suyu üreticilerimiz ticaret odamız üzerinden bu merkeze doğal gül suyu analiziyle ilgili bir başvuru yaptıkları zaman bunu çok cüzi bir fiyatla gerçekleştirecekler. Normalde 800 lira olan analizi 100 lira gibi bir değerle yaptıracaklar ve doğal ürün logosu alacaklar.” diye konuştu.

“GERÇEK GÜL SUYUNU BU ŞEKİLDE MARKALAŞTIRACAĞIZ”

Süreç hakkında bilgi veren Tutar, “Üreticilerimiz artık yaptıkları üretimlerin numunelerini bize getirmeyecekler. Biz onlara bir belge vereceğiz. O belge ile numuneyi araştırma merkezine götürecekler. Oradan çıkan tahlil sonuçları doğal ürün standartları içinde ise doğal ürün için oluşturduğumuz logoyu o ürünün üzerine basabileceğiz. Gerçek gül suyunu bu şekilde markalaştırmış olacağız. Sentetik ile mücadelemizi bir adım daha ileriye götürmüş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.