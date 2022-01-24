Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam

Isparta’da halk otobüslerinde Gülkentkartlı ve ücretli geçişlere zam geldi.

Isparta’da maliyetlerin artması gerekçesiyle halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

Isparta’da halk otobüsü fiyatlarında yapılan düzenleme ile birlikte Gülkentkartlı öğrenci ücreti 2,75 liradan 3,75 liraya, Gülkentkartlı tam ücret 3.25 liradan 4,50 liraya çıkartıldı.

PARALI BİNİŞLER 3,75 LİRADAN 5 LİRAYA ÇIKTI

Daha önce 3,75 lira olan paralı binişler 5 lira olurken, 1,5 lira olan aktarma 2'inci biniş 2 lira oldu.

ZAMMIN GEREKÇESİ OLARAK ARTAN MALİYETLER GÖSTERİLDİ

Alınan zam kararında mazot fiyatlarının yanında artan lastik ücretleri, asgari ücret ve sigortaları, yedek parçada yaşanan fiyat artışlarının da etkili olduğu kaydedildi.