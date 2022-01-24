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    Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam

    Isparta’da halk otobüslerinde Gülkentkartlı ve ücretli geçişlere zam geldi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 09:09
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    Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam

    Isparta’da maliyetlerin artması gerekçesiyle halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi.

    Isparta’da halk otobüsü fiyatlarında yapılan düzenleme ile birlikte Gülkentkartlı öğrenci ücreti 2,75 liradan 3,75 liraya, Gülkentkartlı tam ücret 3.25 liradan 4,50 liraya çıkartıldı.

    PARALI BİNİŞLER 3,75 LİRADAN 5 LİRAYA ÇIKTI

    Daha önce 3,75 lira olan paralı binişler 5 lira olurken, 1,5 lira olan aktarma 2'inci biniş 2 lira oldu.

    Isparta

    ZAMMIN GEREKÇESİ OLARAK ARTAN MALİYETLER GÖSTERİLDİ

    Alınan zam kararında mazot fiyatlarının yanında artan lastik ücretleri, asgari ücret ve sigortaları, yedek parçada yaşanan fiyat artışlarının da etkili olduğu kaydedildi.


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