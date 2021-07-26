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İsrail, BAE ile petrolünü Avrupa’ya taşıma anlaşmasını durdurdu

İsrail, BAE ile petrolünü Avrupa’ya taşıma anlaşmasını durdurdu

BAE petrolünün daha kısa sürede ve daha az maliyetle Avrupa pazarına aktarılmasını amaçlayan anlaşma İsrail tarafından askıya alındı.