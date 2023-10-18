İsrail-Filistin gerginliği belirsizlikleri artırdı! Brent petrolün varil fiyatı 91,33 dolar İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 850 kişinin hayatını kaybetmesi, yarattığı belirsiz ortam nedeni ile piyasaları dalgalandırdı.

AA

Dün 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün ise takrar yükselişe geçerek uluslararası piyasalarda 91,33 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 91,33 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,98 dolardan alıcı buldu.

Dün İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı, dünya genelinde büyük tepki topladı.

Çatışmanın bölgeye yayılmasından korkuluyor

Öte yandan İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dörtlü zirve iptal oldu

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak kararı" ile iptal edildiğini öne sürdü.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugünkü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyurulmuştu.

Ham petrol stoklarında düşüş yaşandı

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 383 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 92,11 ile 93,05 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)