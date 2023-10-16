İsrail-Filistin gerginliği etkiledi: Altın fiyatları yükselişe geçti! Dünyada devam eden jeopolitik gerginlikler altının seyrini yukarı yönlü etkiledi.

ensonhaber.com

Hem İsrail-Filistin gerginliği hem de ABD Merkez Bankası, Fed'in "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentiler piyasalara şekil verdi.

Cuma günü yüzde 3,4 yükselen altının ons fiyatı, haftalık bazda da yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi.

Ons altın, haftanın ilk gününe 1.911 dolardan başladı.

İç piyasada da alın fiyatları yükselişine devam etti.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.712 lira

Çeyrek altın: 2 bin 829 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 528 lira

Tam altın: 11 bin 319 lira

Yarım altın: 5 bin 659 lira