İsrail Filistin gerilimi Brent petrolün varil fiyatını tekrar yükseltti İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan dolayı petrol arzının azalacağı beklentisi düşüşe geçen Brent petrolün fiyatını tekrar artırdı.

AA

Geçen hafta Brent petrolde kayıplar yüzde 8'i aşmış ve yüzde 8,7 olmuştu. ABD'de petrol stoklarının son 2 ayda ilk kez artış göstermesi petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olmuştu.

Cuma günü 83,44 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışma fiyatı artırdı

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklemesi beklentileri şekillendirdi

Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

"Petrol fiyatları artınca enflasyon da artacak"

Analistler, yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

Çin'deki toparlanma sinyali fiyat artışını destekliyor

Çin'de kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, ülke içinde seyahat edenlerin sayısının koronavirüs salgını öncesi seviyelere çıktığını gösteren veri akışı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talebin toparlanacağı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 88,68 ile 89,68 dolar aralığının direnç, 87,00 ile 86,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)