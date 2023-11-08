Türkiye'nin İsrail ile ticareti yüzde 50'den fazla azaldı Ticaret Bakanı Bolat, yatırımcı temasları için bulunduğu Kuveyt'ten İsrail ile savaşın başladığı günden bugüne ticaretin azaldığını ve bu gerilemenin firmalarla tüketicilerin talebi doğrultusunda yaşandığını dile getirdi.

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AA

Türkiye'nin artan uluslararası ilişkiler ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir ticaret, lojistik ve üretim üssü olma konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın verdiği bilgilere göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaret geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu azalma da ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle şekillendi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Kuveyt'te gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Bolat, Türk-Kuveyt Forumu'nun açılışını bu sabah gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Türkiye'de 427 Kuveytli firma 2 milyar dolara yakın bir yatırım yaptı"

Ekonomik alanda da Kuveyt'in Türkiye'de yaptığı yatırımların ve Türk müteahhitlerinin Kuveyt'te yaptıkları yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinin iki ülke ilişkilerinin ana omurgasını oluşturduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

Son zamanlarda Kuveyt'in Türkiye ile enerji alanında, savunma sanayi alanında da önemli iş birlikleri olmuştur. Türkiye ve Kuveyt arasında ekonomide birlikte daha çok yol alınacak alanlar var. Üçüncü ülkelerle yatırım iş birliklerinin yanı sıra hizmetler sektöründe, lojistikte, yüksek teknolojide, taşımacılıkta, ulaştırmada ve sanayi sektörlerinde ortak projeler, yatırım ortaklıkları gibi konular gündemde. Bu çerçevede bugün Türkiye'de 427 Kuveytli firma iş yapmaktadır ve 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır. Bizim Türk müteahhitlerimiz de Kuveyt'te yaklaşık 50 projede 9 milyar dolarlık bir altyapı, üstyapı, önemli inşaat işlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Türkiye olarak 21 yıldan bu yana iktidarda olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanımızın başkanlığındaki tüm AK Parti hükümetleri gerek Batılı ülkelerdeki geleneksel pazarlarımızı korumak ve geliştirmek gerekse de İslam dünyası ile ve Arap dünyası ile daha yakın ekonomik, ticaret ve yatırım iş birliklerini artırma konusunda çok kararlı bir şekilde çalışmıştır. Bugün de aynı tempoda aynı hedeflerle, aynı amaçlarla çalışmaya devam etmekteyiz.

"Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilecek"

Türkiye'de yabancı yatırım rakamlarına değinen Bolat, bu konuda şu sözleri sarfetti:

Türkiye'de şu anda 85 bin uluslararası firma doğrudan yatırım yapmıştır. Bu sayı 21 sene önce sadece 5 bindi. 21 sene önce Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırım miktarı 15 milyar dolardı toplamda. Şu anda Türkiye'ye neredeyse her yıl 14-15 milyar dolar doğrudan yatırım geliyor ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımların toplamı da 285 milyar doları aşmıştır. Bunun yaklaşık beşte beri, yani 50 milyar dolara yakın olan kısmı Arap ülkelerinden ve İslam ülkelerinden gelmiştir. Bundan 20 sene önce Türkiye'ye gelen turist sayısı yılda 12 milyon kişiydi. Bu sene inşallah 55-56 milyon turist sayısıyla yılı kapatacağız. Yaklaşık 55-56 milyar dolarlık turizm geliri elde edilmiş olacak.

"İsrail ile karşılıklı ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"

Bakan Bolat, konuşmasının ardından bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti:

7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı. Kuveyt ile olan ticaretimizi ise inşallah 5 yılda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki taraf için de önemli bir hedef. Bu noktada Türkiye’nin Kuveyt’ten petrol alımını artırması, Kuveyt’in de Türkiye’den daha fazla konfeksiyon, makine, oto yedek parça, demir çelik ürünleri ve savunma projeleri gibi ürünlerden alması bu rakamı çok da uzak olmayan bir gelecekte başarmamızı sağlayacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)