İsrail'in çelik ithalatı tercihi Türkiye

ÇİB'in açıklamasına göre, İsrail'in 2002 yılından bugüne en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) açıklamasına göre, ÇİB heyeti, 17 firmadan 28 kişinin katılımıyla yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇİB'in İsrail'de yaptığı temaslar kapsamında, B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedeflendi.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret istatistikleri incelendiğinde, İsrail'in Türkiye'den en çok ithalat gerçekleştirdiği sektör açık ara çelik oldu. Çelik sektörünü sırasıyla otomobil ve plastik ürünleri takip etti.

İsrail'in Türkiye'ye olan ihracatında ise muhtelif kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve çelik hurdası öne çıktı.

"İsrail'in 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye"

AA'nın haberine göre, ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, şunları kaydetti:

"İsrail'in çelik ithalatı istatistiklerine bakıldığında, 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye olmuştur. 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti. Türkiye'yi sırasıyla 699 milyon dolar ile Çin, 401 milyon dolar ile Rusya ve 184 milyon dolar ile Ukrayna takip etti. 2022 yılı ilk 7 ayında ise Türkiye'nin İsrail'e çelik ihracatı değer bazında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktarda ise yüzde 10 artış ile 1,1 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Özellikle ham madde fiyatlarında yaşanan artışın ürün fiyatlarına olan etkisi ile değerde yaşanan değişim miktara göre daha yüksek oldu.





En fazla ihraç edilen ilk 5 ürün

Sırasıyla 2022 yılında tonaj bazında en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün ise inşaat çeliği, filmaşin, dikişli boru, sıcak yassı ve inşaat aksamı oldu."

"8 ayda 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi"

Yılın 8 ayında 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Aslan, "İhracat hedefimiz 25 milyar dolardı. Ama 21 milyar dolarda kalabiliriz. 2021 yılını, 21-22 milyar dolarla kapattık. Hedefimiz yüzde 20 artıştı fakat emtia fiyatlarındaki yükseliş ve tonaj artışından dolayı mayıs ayında yıl sonu hedefini revize ettik. Geçen seneye göre yılı aynı ton ve değerle kapatacağız gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.