İşsizlik maaşı 2022: En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı 2022: En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2022 asgari ücret tutarlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmayan vatandaşlar işsizlik maaşıyla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Peki 2022 işsizlik maaşı zamlandı mı, ne kadar kaç TL oldu?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı sevindiren asgari ücret zammı haberinden sonra gözler çalışmayan vatandaşlara çevrildi.

İşsizlik maaşından faydalanan geliri olmayan vatandaşlar, zamla ilgili detayları araştırıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

Bu ücretle birlikte işsizlik maaşının tutarı da yükselecek. Peki İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? Zamlı işsizlik maaşı ne kadar? İşte en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı...

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.



Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.