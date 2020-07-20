İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yapılacak

Bakan Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi 5 Ağustos olarak belirlenmişti.

ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLDİ

5 Ağustos'ta yapılması gereken ödemelerin 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Selçuk, “5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullandı.