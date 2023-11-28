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İstanbul Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ele geçti

İstanbul Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ele geçti Gümrüklerde kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'da yapılan operasyonlarda 275 bin 520 adet elektronik sigara ile 35,2 kg kokainin ele geçirildiğini bildirdi.