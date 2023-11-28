Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara ve Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokainin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Bolat, gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.
"Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz"
Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz.
Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.
"Tek seferde en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması"
Bakan Bolat, paylaşımında ele geçirilen elektronik sigaranın, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçtiğini belirtti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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