İstanbul Finans Merkezi açılışa hazırlanıyor İstanbul'da istihdama ve üretimine katkı sağlayacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı 17 Nisan'da yapılacak.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir ziyaretinde İstanbul Finans Merkezi'nin (IFC) açılışının Fikirtepe ile aynı gün yapılacağını duyurmuştu.

Hazırlıklar sürüyor

Bakan Kurum’un açılışının yapılacağını duyurduğu İstanbul Finans Merkezi'nde, hazırlıklar sürüyor. 17 Nisan’da açılışının yapılacağını merkez havadan görüntülendi.

IFC

Etkin bir finansal hizmetler ekosistemi sağlamak amacıyla kurulan İstanbul Finans Merkezi, kısa vadede bölgesel, orta vadede küresel bir merkez haline gelerek Türkiye ekonomisine ve uluslararası yatırımcılara büyüme sağlamayı hedefliyor.

Finans kuruluşlarının buluşma noktası olacak

IFC, kamu ve özel sektör bankaları, varlık yönetim şirketleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, profesyonel hizmet şirketleri ile Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirecek.

TCMB'nin yeni adresi olacak

Türk ve uluslararası işletme ve yatırımcılarla yakın iş birliğinin merkezi haline gelecek olan IFC projesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ofisleri yer alıyor.

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Dev tesis

IFC; 1,4 milyon metrekarelik ofis alanı, 100 bin metrekarelik bir alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişi kapasiteli bir kongre merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı bir otel ve 26 bin araçlık bir otopark içerecek.