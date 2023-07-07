İstanbul Finans Merkezi'nin yönetmeliği belli oldu İstanbul Finans Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte ekonomide yeni girişimler ve çağa uyumlu faaliyetlerin yürütülmesi gündeme geldi.

AA

İstanbul Finans Merkezi, konferans salonundan konaklamaya alanlarına kadar önemli bir kompleks olarak faaliyete geçtikten sonra, merkezin yönetimi ile ilgili olarak bir yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin esaslar da süreç içinde belirlendi.

İlgini yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı şöyle belirtildi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek için kurulan İstanbul Finans Merkezi'nin yönetilmesi, işletilmesi, katılımcı belgesi verilmesi ve tek durak büronun işleyişi ile 22 Haziran 2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek oldu.

Katılımcı belgesi alınması zorunlu

İstanbul Finans Merkezi ofis alanında faaliyet göstermek ve 7412 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinden faydalanabilmek için katılımcı belgesi alınması zorunlu hale geldi.

Finans Ofisi'nin yetkileri belirlendi

Katılımcı adaylarının katılımcı belgesi başvurularının değerlendirilmesi, başvurusu uygun bulunanlara katılımcı belgesi verilmesi konusunda Finans Ofisi yetkili ve görevli olacak.

Kapsam dışı alanda faaliyette bulunanlara belge yok

İstanbul Finans Merkezi'nde kapsam dışı alanda faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara katılımcı belgesi düzenlenmeyecek.

Kiralamaların nasıl yapılacağı belirlendi

Yönetmelik kapsamında, İstanbul Finans Merkezi'nde bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanmasına yönelik iş ve işlemler yönetici şirket tarafından yapılacak.