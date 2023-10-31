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İstanbul Havalimanı, günlük uçuşta Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, günlük uçuşta Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı başarılarına bir yenisine daha ekledi ve günlük uçuş yoğunluğu ile Avrupa tekrar birincisi oldu.