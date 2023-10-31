İstanbul Havalimanı, günlük uçuşta Avrupa’nın zirvesinde

AA
İstanbul Havalimanı, konumu ve verdiği hizmet açısından rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
Yolcu sayısı ve uçuş sayısı gibi değerlendirmelerde defalarca Avrupa irincisi olan İstanbul Havalimanı'ndan bir birincilik daha geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın zirvesine yerleştiğini açıkladı.
"Avrupa'nın en yoğun havalimanı"
Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine dayanarak şu bilgileri verdi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
EUROCONTROL 2023 yılı 43. hafta verilerine göre; Günlük 1.378 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı 'İstanbul' havacılık alanında çağ atlıyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış