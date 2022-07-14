İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyileri arasındaki yerini korudu

Havalimanı, ABD merkezli derginin yaptığı ankette ikinci sırada yer aldı. Dünyanın önde gelen havalimanları, İstanbul'un gerisinde kaldı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, konuşulmaya devam ediyor.

New York merkezli Travel and Leisure dergisi, "Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı" anketinin sonuçlarını paylaştı.

İstanbul Havalimanı, aldığı puanla ankete damgasını vurdu.

İstanbul Havalimanı ikinci sırada

Havalimanı, dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı.

Singapur Changi Havalimanı, listenin ilk sırasında bulunuyor. İstanbul ile söz konusu havalimanı arasındaki puan farkının geçen yıla göre azalması dikkat çekti.

Geride bırakılan havalimanları

İstanbul Havalimanı, Hamad (Katar), Dubai, Incheon (Güney Kore), Hong Kong, Zürih (İsviçre) ve Abu Dabi'yi (Birleşik Arap Emirlikleri) geride bıraktı.

Tokyo (Japonya) ve Kopenhag (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanları da İstanbul'un gerisinde kaldı.

"Başlı başına bir varış noktası gibi"

İHA'nın aktardığına göre, bir okuyucu, İstanbul Havalimanı için, "Başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz." dedi.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı kategorisinde; havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.