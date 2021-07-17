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    İstanbul Havalimanı en yoğun günlerini yaşıyor

    Kurban Bayramına sayılı günler kala, seyahat sayısının fazlalığından dolayı İstanbul Havalimanı'nın en yoğun günlerinden birini yaşadığı bildirildi.
    • AA
    • 17.07.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 16:18
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    İstanbul Havalimanı en yoğun günlerini yaşıyor

    Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içinde değerlendirmek isteyen yolcular dün olduğu gibi bugün de İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

    GÜVENLİK NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

    Yoğunluk nedeniyle terminal girişlerinde x-ray güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında kuyruklar oluştu.

    YOLCULAR MASKE KONUSUNDA UYARILDI

    Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyardı.

    İstanbul Havalimanı en yoğun günlerini yaşıyor VİDEO

    İstanbul Havalimanı en yoğun günlerini yaşıyor #1

    EN YOĞUN GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞADI

    Pandemiden sonra en yoğun günün yaşayan İstanbul Havalimanı’nda, dün bin 60 uçuş gerçekleşirken, bugün ise bin 62 uçuş icra edilecek.

    BUGÜN 151 BİN 270 KİŞİ SEYAHAT EDECEK

    Bugün 52 bin 44 iç hat ve 99 bin 226 dış hat olmak üzere toplamda 151 bin 270 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

    İstanbul Havalimanı en yoğun günlerini yaşıyor #2

    "UÇUŞ SAYISI 1.000’İ AŞTI, YOLCU SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ"

    Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Bugün tüm havalimanlarımızda bayram heyecanını tekrar yaşıyoruz. Uçuş sayısı 1.000’i aştı. Yolcu sayısı 150 bini geçti. Seyahat özgürlüğü ve sosyal hayatımızda çok bedel ödediğimiz günlere geri dönmemek için lütfen kolları sıvayalım ve aşı olalım." dedi.

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