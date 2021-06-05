- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor
İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor
Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 3 Haziran’da 686 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.
- AA
- 05.06.2021 - 15:45
- Güncelleme : 05.06.2021 - 15:49
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor.
686 UÇUŞLA AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE
Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran’da 686 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.
1, 2 VE 3 HAZİRAN'DA BİRİNCİ
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu.