Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
316.067
-1.05%
EXEN Coin
34.51
0.90%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor

    Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 3 Haziran’da 686 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.
    • AA
    • 05.06.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor.

    686 UÇUŞLA AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

    Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran’da 686 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

    1, 2 VE 3 HAZİRAN'DA BİRİNCİ

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu.

    İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir