İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısı ile Avrupa'nın lideri Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1.283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA

İstanbul Havalimanı uçuş sayısı, yolcu sayısı gibi kriterlerde listeleri zorlamaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı, son olarak elde ettiği başarı ile Türkiye'yi havacılık listelerinde İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın önüne geçirdi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 30 Ekim-5 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1.283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Londra Heathrow ikinci

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.255 uçuşla Londra Heathrow izledi.

Eurocontrol raporuna göre, günlük ortalama 1.240 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1.210 uçuşla Frankfurt ve 1.179 Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)