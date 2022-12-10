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    İstanbul Havalimanı için 2022 raporu: Avrupa'da zirvede

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın raporu, havalimanının kıtadaki en yoğun havalimanı olduğunu söylüyor.
    • 10.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 10:48
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    İstanbul Havalimanı için 2022 raporu: Avrupa'da zirvede

    İstanbul Havalimanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Daha önce günlük rekor uçuş sayısıyla konuşulan havalimanı, yeni bir rekora daha imza attı.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından 1 Ocak-6 Aralık 2022 dönemine ilişkin "Kapsamlı Değerlendirme Raporu" yayınlandı.

    İstanbul Havalimanı'ndan rekor

    Rapora göre, belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 206 uçuş ile İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Yılın ilk 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapıldı.

    Avrupa’da ilk sırada yer alıyor

    Bu yılın 11 ayında iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiğinin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nı, bin 147 uçuş ile Amsterdam Schiphol ve bin 120 uçuş ile Paris Charles de Gaulle takip etti.

    İstanbul Havalimanı için 2022 raporu: Avrupa da zirvede #1

    En yoğun havalimanı oldu

    İHA'nın aktardığına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 206 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 20 havalimanı içerisinde yer aldı."

    İstanbul Havalimanı için 2022 raporu: Avrupa da zirvede #2

    İstanbul Havalimanı için 2022 raporu: Avrupa da zirvede #3


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