İstanbul için öğrenci kartlarında yaş sınırı kararı çıkmadı

İstanbul'da ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapılırken, öğrenci abonmanlarına getirilmesi beklenen yaş sınırı konusunda bir karar geçmedi.

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım zammı konusunda uzlaşıldı. Böylelikle İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Abonman kartlarının fiyatı yüzde 40 arttı

Gelen yüzde 40 zamla birlikte abonman kulananların tam aylık kartı 430 liradan 602 liraya çıkarken, aylık öğrenci kartı 78 liradan 109 liraya yükseldi.

Ucuz ulaşım isteyenler "öğrenci" olmaya başladı

Artan toplu ulaşım fiyatlarına karşı öğrenci kartı kullanabilmek için açıköğretime kayıt yaptıranların çoğaldığı gündemde.

Bu konuda sadece ulaşımdan yararlanmak için okul kayıdı yaptırarak derslere devam etmeyenlerin denetleneceği de aktarılmıştı.

Abonmanda yaş sınırı teklifi yapılmıştı

Suistimale açık olan bu konuyu ortadan kaldırmak için yaş aralıkları kademeli olarak yine de tam aylık karttan daha düşük rakamlarda yeniden belirlemek istemişti. İBB'nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25 -30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü için de 390 lira" teklifi sunulmuştu. Teklif İBB'nin daha önceki daha önceki oturumda da red edilmişti. bugün de bu konu ile ilgili bir karar çıkmadı.

Lisans programlarında öğrenci kartının süresi 7 yıl

Öğrenci kartlarında İstanbul'da ön lisans okuyanlar için ilk kayıt olunan tarih itibari ile 4 yıl, lisans programı okuyanlar içinse 7 yıllık indirimli kart kullanım hakkı bulunuyor.