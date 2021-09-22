İstanbul küresel çapta yükselen ekosistemler arasında

İstanbul, Londra teknoloji haftasında duyurulan 2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu’na göre, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 15'inci sırada yer aldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul; oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri, yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktığı bir değerlendirmede 15. sırada yer aldı.

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan "2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu" (GSER) Londra teknoloji haftasında kamuoyu ile paylaşıldı.

RAPORDA 140 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEM MERCEK ALTINA ALINDI

Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosisteminin mercek altına alındığı raporda, bölgesel değerlendirmelere dayalı sınıflandırmalar ile alanında uzman kanaat önderlerinin görüşlerine yer verildi.

İSTANBUL 15. SIRADA

Açıklamaya göre, GSER 2021 Raporu’na göre İstanbul, "Küresel Yükselen Ekosistemler" arasında 15. sırada yer aldı.

İSTANBUL 4 MİLYAR DOLAR EKOSİSTEM DEĞERİ OLUŞTURDU

İstanbul, son 2,5 yıl içerisinde 181 milyon doları erken aşama fonlama olmak üzere toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu. İstanbul; oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri, yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktı.

"YETENEK İSTİHDAMI" KLASMANINDA İSTANBUL, İLK 10 AVRUPA EKOSİSTEMİ İÇİNDE

Teknoloji tabanlı girişimcilerde maliyet etkin yetenekli personel çalıştırabilme kapasitesini ölçen "yetenek istihdamı" klasmanında İstanbul, ilk 10 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı. Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve vergi avantajları startup’ların İstanbul’u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterildi.

GİRİŞİMCİLİK ALANINDA EN KAPSAMLI ARAŞTIRMALARINDAN BİRİ

2021 GSER, istihdamın ve ekonomik büyümenin itici gücü olan yerel startupları ve gelişen startup ekosistemlerini desteklemek noktasında kamu ve özel sektör liderleri için önemli öngörü ve yönlendirmeler içeriyor. GSER, bugüne kadar yaptığı 280 yenilikçi girişimcilik ekosistemi ve 3 milyon startup analiziyle dünyanın girişimcilik alanında en kapsamlı araştırmalarından biri olarak öne çıkıyor.