İstanbul, 'Küresel Şehirler Endeksi'nde 25’inci sırada İstanbul Havalimanı, kentin küresel şehirler endeksinde üç puan yükselmesini sağladı.

AA

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından "Küresel Şehirler Endeksi"nin 2023 verileri açıklandı.

İstanbul Havalimanı sayesinde "kültürel deneyim" kriterinde sağlanan hızlı ilerleme, İstanbul’un yükselişinde önemli rol oynadı.

Endeks, küresel ekonomiye liderlik eden şehirleri belirliyor.

İstanbul, Kearney'in "Küresel Şehirler Endeksi"nde bu yıl 28'inci sıradan üç basamak birden yükselerek 25’inci sıraya yükseldi.

"Kültürel deneyim yükseldi"

İstanbul'un yükselişinde endeksin kriterlerinden biri olan "kültürel deneyim" konusunda kısa sürede sağladığı hızlı ilerlemenin önemli katkısı oldu.

5 yılda 20 basamak yükseldi

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla şehrin "seyahat hub"ı olarak konumlanması ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış, İstanbul’un "kültürel deneyim" konusunda 5 yılda 20 basamak birden ilerleyerek 15'inciliğe yükselmesini sağladı.

Kearney tarafından yapılan değerlendirmede, uluslararası okulların ve kardeş kentlerin çokluğu da İstanbul’un güçlü yönleri arasında değerlendirildi.

"Küresel şirketlerin İstanbul'a ilgisinde dikkati çekici boyutta arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, küresel şirketlerin İstanbul'a ilgisinde dikkati çekici artış yaşandığını belirterek, Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişin bunun somut göstergesi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret.

New York, sıralamada birinci

Verilen bilgiye göre, şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere'nin başkenti Londra, üçüncü sırada da Fransa'nın başkenti Paris yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)