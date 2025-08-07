İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Küresel piyasalarda, ABD başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine dair tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolarla pozitif bir seyir izleniyor.
Dün doların satış fiyatı 40,6560, euronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, euro 47,6150 liradan güne başladı.
DOLAR
Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6831 liradan satılıyor.
EURO
47,6130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6248 lira olarak belirlendi.
STERLİN
İstanbul serbest piyasada 54,1970 liradan alınan sterlin, 54,4686 liradan satılıyor.
DOLAR ENDEKSİ
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyelerinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,1'de seyrediyor.