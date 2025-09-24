İstanbul serbest piyasada döviz açılış rakamları

Dün doların satış fiyatı 41,4010, euronun satış fiyatı ise 48,9130 lira olmuştu.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında 41,4340 liradan alınan dolar, 41,4360 liradan satılıyor.

48,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı da 48,9270 lira oldu.

Sterlin ise 55,9315 liradan alınıyor ve 56,2119 dolara satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,4360 lira

Euro: 48,9270 lira

Sterlin: 56,2119 lira

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.