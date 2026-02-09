İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanı değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'daki taksiciler son dönemde müşteri seçme, müşteriden hak ettiğinden fazla para talep etme, darp, uyuşturucu kuryeliği gibi toplumu rahatsız eden olaylarla daha çok anılır olmuştu.

Bu aşamada taksici esnafı için önemli bir değişim gerçekleşti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO), pazar günü (8 Şubat) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul sonunda yapılan seçimde başkanlık el değiştirdi.

Genel kuruldan ibra alamadığı için uzun yıllardır süren Eyup Aksu dönemi sona erdi.

YENİ BAŞKAN: İSMET DALCI

İSTESOB'a bağlı odalardan olan İTEO'de 4 yılda bir yapılan seçimi kazanan İsmet Dalcı başkanlığındaki yönetim kurulu görevi devraldı.

BAŞKANLIK YARIŞI ÇETİN GEÇTİ

Seçim yarışı, 2 dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Eyup Aksu, Davut Hanoğlu ve İsmet Dalcı arasında gerçekleşti.

Binlerce plaka sahibi ve taksiciyi ilgilendiren seçimi, adaylardan İsmet Dalcı kazandı.

Nevşehir doğumlu İsmet Dalcı’nın Türkiye’nin en büyük esnaf odalarından birine başkan olarak seçilmesi Nevşehirliler tarafından sevinçle karşılandı.

"PLAKALARIN DEĞERİ ARTACAK"

Yaklaşık 20 bin plaka sahibini ilgilendiren seçim, taksi plakalarının geleceği tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağını savunuyordu.

Taksi plakası fiyatları, günümüzde vergiler çıkınca yaklaşık 9-10 milyon lira arasında değişiyor.

Kiralamalar ise 60 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

“RANT DEĞİL, ESNAF KAZANDI”

İsmet Dalcı, Odanın resmi internet sitesinden yayımladığı mesajında, “Rant değil, esnaf kazandı.” diyerek şöyle konuştu:

“DİBE VURAN TAKSİCİLİĞİ HEP BERABER AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Değerli taksi esnafımız, dün yapılan İTEO Genel Kurulu'nda üyelerimizin desteği ile seçimi kazandık. Bizlere oy veren-vermeyen tüm üyelerimize, seçimlere gelemese de duaları ile omuz veren tüm esnafımıza ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı ise taksi esnafıdır. Artık mesleğimiz için bembeyaz bir sayfa açtık, dibe vuran taksiciliği hep beraber ayağa kaldıracağız.

EYUP AKSU'NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Eski İTEO Başkanı Aksu, taksi zamları ile ilgili sert açıklamaları ile tanınıyordu. Eyup Aksu'nun 12 Mart'ta internet üzerinden taksi hizmeti veren UBER'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan adliyesi önündeki meydanda yaptığı "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir." şeklindeki açıklamaları, meslektaşlarından tepki görmüştü.

Taksici algısının değiştirdiğini ifade eden meslek örgütleri de Aksu'nun tehdit, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi, tanığı etkilemeye teşebbüs, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hakkında dava açılarak cezalandırılması istemişti.

TAKSİCİLER ODASI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın sosyal medya adresinden yayınlanan paylaşımda "Görev süresince Odamıza hizmet eden Sayın Eyup Aksu ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi devralan Sayın İsmet Dalcı ve yönetim kuruluna başarılar dileriz." denildi.

OYLARIN DAĞILIMI

Kullanılan oyların dağılımı:

İsmet Dalcı: 2 bin 455 oy

Eyup Aksu: 1.471 oy

Davut Hanoğlu: 74 oy