İstanbul Üniversitesi ilk sırada! OVP'de üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı OVP'de üniversitelere aktarılacak kaynak yer aldı. Programa göre üniversitelere toplam 340 milyar 980 milyon 891 bin lira ödenek ayrılırken, en büyük kaynak ise İstanbul Üniversitesi'nin oldu.

AA

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen verilere göre, yükseköğretim kurumlarına 2024 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 340 milyar 980 milyon 891 bin lira oldu.

Yükseköğretim Kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.

En fazla ödeneğin 10 milyar 637 milyon 379 bin lirayla İstanbul Üniversitesi'ne ayrılması planlandı.

İstanbul Üniversitesi'nin ödeneği ile geride bıraktığı kurumlar

İstanbul Üniversitesi, 2024 yılı için öngörülen bütçe ödeneğiyle, TBMM (9 milyar 34 milyon lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (4 milyar 646 milyon lira), Yargıtay (2 milyar 910 milyar lira), Sayıştay (2 milyar 331 milyon lira) ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (1 milyar 900 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Ankara Üniversitesi var

Ankara Üniversitesi, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneğiyle İstanbul Üniversitesi'nin ardından ikici sırada yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi üçüncü sırada

Bunu 10 milyar 128 milyon 580 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 8 milyar 734 milyon 206 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 386 milyon 156 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu.

Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 390 milyon 176 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 406 milyon 163 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)