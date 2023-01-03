İstanbul'a yeni fuar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ihracat verilerini paylaşırken İstanbul'a yeni bir fuar alanını kazandırılacağını açıklamıştı.

İstanbul fuar ve kongre merkezi olarak dikkat çekiyorken, daha büyük bir kapalı fuar alanına ihtiyaç artıyor.

İstanbul, Yeşilköy'de 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi (İFM), kapalı fuar alanı büyüklüğünü Türkiye için yeni bir rekor olacak 225 bin metrekareye çıkarmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar merkezinin İTO'nun koordinasyonunda kurulacağını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de bu merkezin yönetiminde yer alacağını duyurmuştu.

İFM'nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar merkezine ilişkin bir açıklama yaptı.

"İFM'nin toplam kapalı fuar alanı 225 bin metrekareye çıkacak"

İFM'nin fuarlarını halen 96 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, “İFM'de konsept projesi hazırlanan ilave fuar alanı ve ikinci etap olarak projelendirilecek bölümü de dahil edince toplam kapalı fuar alanımız ilk etapta 170 bin metrekareye çıkacak. Ayrıca hemen yanımızdaki arazi üzerinde de inceleme çalışmaları başlatıldı. Buranın da İFM'ye katılmasıyla toplam kapalı fuar alan büyüklüğü, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere 225 bin metrekareye ulaşacak.” bilgisini verdi.

"2 kat büyümeye işaret ediyor"

Avdagiç, “2022 yılında 11 salonumuzun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde 71 fuar kiralaması gerçekleştirdik. 2023 yılı için de 82 fuarın sözleşmesini imzaladık. Bunlar pandemi öncesi dönemle, yani 2018 ve 2019 yılıyla kıyaslandığında 2 kat büyümeye işaret ediyor. Mevcut fuar salonlarımızın sayısını artırmak zaruri hale geldi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.