İstanbul'da 180 milyon lira değerinde kaçak hap ele geçirildi Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Limanı'nda 180 milyon lira değerinde kaçak captagonun ele geçirildiğini bildirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımına göre, Gümrük Muhafaza Ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde, ülkeye sokulmak istenen 180 milyon lira değerinde ve 424 kilo ağırlığında 2 milyon 400 bin adet captagon ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde Ambarlı Limanı'ndaki bir konteyneri takibe alındı.

Yurt dışına gideceği belirlenen konteyner, narkotik yönden kontrol sağlanması adına x-ray taramasında geçirildi.

Konteyner görüntülediğinde şüpheli yoğunluklar bulundu

Tarama görüntülerinde konteynerde şüpheli yoğunluklar bulunması üzerine ekiplerce, narkotik dedektör köpek eşliğinde detaylı kontrol başlatıldı. Konteynerdeki eşyalar incelendiğinde ahşap kutular içine paketlenmiş çok sayıda hap bulundu.

Uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak hazırlanan ahşap kutularda bulundu

İncelemelerde, bulunanların uyuşturucu hap olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.

Soruşturma sürüyor

Uyuşturucu maddeye el koyulurken olayla ilgili soruşturmaya Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.