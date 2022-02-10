İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseltildi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeklerine de zam geldi.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın şubat ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

210 GRAM EKMEK 3 LİRA OLDU

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14,28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

2,5 LİRADAN SATILIYORDU

Daha önce belirlenen tarifede bir kilogram ekmeğin azami fiyatı 10,87 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 2,5 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 31,4'lük zam gelmiş oldu.