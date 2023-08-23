İstanbul'da denizi kirleten Libya bayraklı ro-ro gemisine 13,2 milyon lira ceza Deniz ve kara lojistiğini birleştiren ro-ro gemilerinden biri İstanbul'da deniz kirliliğine neden oldu.

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AA

İstanbul'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar aldı.

Alınan ihbar üzerine yapılan incelemede geminin deniz kirliliğine yol açtığı kesinlik kazandı.

İstanbul Valiliği, bir açıklama yaparak, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Gemiye idare para cezası verildi

Bunun üzerine Sahip Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Türkiye Çevre Ajansı ekiplerinin koordineli denetim çalışması başlattığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer altı:

İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli ro-ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup, Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 bin 525 lira 52 kuruş idari para cezası kesilmiştir.

Adli süreç başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerince adli süreç başlatılmıştır.