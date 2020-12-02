İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80 azaldı

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da 4 Eylül'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelge sonrasında düğün salonlarındaki doluluk oranının yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin bir yansıması olarak düğün salonundaki etkinlikler durma noktasına geldi.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete başladığını hatırlattı.

"İSTANBUL'DA 1.150 DÜĞÜN SALONU VAR"

İstanbul'da 1.150 düğün salonunda hizmet verdiklerini belirten Sönmez, düğün salonlarında sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması, maske takılması, takıların yakalara takılması gibi önlemleri uyguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düğünlerde format artık değişmiş ve insanlar buna alışmıştı. 1 Temmuz'dan sonra düğün salonlarımızda doluluk yüzde 70 seviyesine çıkmıştı. Artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Eylül'de yeni önlemler alındı ve 4 Eylül'de bu önlemler uygulanmaya başlandı. Düğünlere ilişkin 1 saat kısıtlaması getirildi. Ayrıca düğünlerin nikah formatında olması, ikramların kaldırılması, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmaması gibi tedbirler hayata geçirildi.

“DÜĞÜN SALONLARINDA DOLULUK YÜZDE 80 AZALDI”

4 Eylül'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelgeden sonra düğün salonlarında doluluk yüzde 80 azaldı. Vatandaşlar nikah formatında düğün yapmayı tercih etmedi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar düğün salonlarındaki rezervasyonlarını iptal etti. Şu anda hiç düğün rezervasyonu yok. Beklentimiz bahar aylarında koronavirüs vakalarının azalması ve normal düğünlere dönmek."