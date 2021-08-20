İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak

İSAROD Başkanı Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığını ve en ucuz okul servisinin 421 lira olacağını bildirdi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldığını aktararak süreçle ilgili bilgi verdi.

SERVİSÇİLER ODASI KORONAVİRÜSTE MAĞDUR OLDUKLARINI AÇIKLADI

Öztürk, koronavirüs sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.

BU YILKİ BEKLENTİ KESİNTİSİZ EĞİTİMİN GERÇEKLEŞMESİ

Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız." dedi.

İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZDE 15 ZAM GELDİ

İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi vererek, kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."





HOSTES ÜCRETİ İLE BİRLİKTE 421 LİRA

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.