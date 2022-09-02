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    İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma kararı

    Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacağı açıkladı.
    • 02.09.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 09:44
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    İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma kararı

    Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlerinin yoğunlaşması ve mevcut yapıların bu yoğunluğa hizmet ederken yetersiz kalması nedeniyle yeni bina yapılması kararı verildi.

    Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştireceğini duyurdu.

    Karar, Resmi Gazete'de yer aldı

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Acele konulaştırma yapılacak

    Buna göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan bazı parseller, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılması amacıyla Bakanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

    İstanbul da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma kararı #1


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