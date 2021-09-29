İstanbul'da balık avı yasağı kalktığında düşeceği beklenen balık fiyatlarından kilosu 35 lira olan hamsinin fiyatında henüz bir düşüş yaşanmadı.

İstanbul'da balıkseverlerin uğrak yeri olan Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaf, hamside önümüzdeki haftalarda bolluk olursa fiyatların düşeceğini söylüyor.

EN ÇOK HAMSİ VE PALAMUT TERCİH EDİLİYOR

Tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğalmasına rağmen en çok tercih edilen hamsi ve palamut fiyatlarında düşüş görülmedi.

LÜFERİN FİYATI DÜŞTÜ

Geçen sene kilosu 150 lira olan lüferin kilosu ise bolluktan dolayı 50 liraya kadar düştü.

FİYATLARIN DÜŞECEĞİ SÖYLENİYOR

Karaköy balıkçılar çarşısındaki esnaf, havaların soğumasıyla deniz yüzeyinde hamsinin çoğalacağını ve fiyatlarında düşeceğini söylüyor.

HAMSİNİN KİLOSU 35-40 LİRA

İstanbul’da tezgahlarda hamsinin kilosu 35-40 liradan, palamut tanesi 40 liradan, istavrit 35 liradan lüfer ise 50 liradan satılıyor.

İstanbul'da hamsinin fiyatı düşmüyor VİDEO



“LÜFERDE BOLLUK VAR”

Balık tezgahlarında şu an lüferin bol olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balyemez, “Geçen sene tanesi 150 lira civarı olan lüfer şu an 50 liraya geriledi. Lüferde bolluk var. Lüfer çıktığı zaman hamsiyi yiyor, o yüzden tezgahlarda hamsi az lüfer bol.

"HAVALAR SOĞUDUĞUNDA HAMSİ BOLLAŞIR"

Havalar soğuduğunda hamsi suyun yüzeyine çıkar, o zaman hamside bolluk yaşanır. Önümüzdeki haftalarda hamsinin bollukla beraber kilosunun 20-25 liraya kadar düşeceğini düşünüyoruz.” dedi.

“HAMSİDE FİYATLAR DÜŞMEDİ”

Hamsi fiyatlarında düşüş olmadığını söyleyen balıkçı Selim Albayrak, “Her çeşit balık tezgahlarda bulunuyor. Hamsiye talep çok ama hamsi kısıtlı geliyor. Hamside bu sebeple fiyatlar henüz düşmedi. Denizlerde palamut hamsiyi kaçırıyor, lüfer de palamudu kaçırıyor. Hamside bolluk bekliyoruz, hamsi fiyatı şu an 35 lira civarında. Hamsi, istavrit ve palamut en çok tercih edilen balıklar.’’ diye konuştu.