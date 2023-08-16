İstanbul’da kiralar artık yıllık isteniyor Ev sahipleri enflasyona karşı kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesi şartı koşuluyor.

İHA

Geride bıraktığımız 2 yılda konut kiraları, yükselişe geçti.

Yasal olmamasına rağmen fahiş artış yapan ev sahipleri ile kiracılar, bu yüzden defalarca kez karşı karşıya geldi.

Kiracılar, uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanırken; zamlı tarifeleri kabul etmeyenler mahkemelerin yolunu tutuyor.

Kira bedellerini yıllık olarak talep ediyorlar

Şimdi de ev sahipleri, konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı.

Ev sahipleri böylelikle kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor.

Kira toplu alınınca da bir kısım indirimler yapılabiliyor.

Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.

"Kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor"

Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, şöyle konuştu:

Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler, talep görüyor. 1 ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabii yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış, geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10’nu bulmuş durumda.

Tahliye taahhütnamesi

Konut kiralamalarında bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi…

Ev sahipleri, kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor.

Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, “Satılık daire fiyatları yüksek, o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz.” diye konuştu.