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- İstanbul'da lodos nedeniyle balık fiyatları yükseldi
İstanbul'da lodos nedeniyle balık fiyatları yükseldi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yükselen balık fiyatları tezgahlarda yerini aldı.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 05:42
- Güncelleme : 13.12.2021 - 05:48
CNN Türk ekibinden muhabir Burçak Bozkuş, Üsküdar'daki balık pazarında güncel balık fiyatlarını inceledi.
Lodos ve yağmurlu havanın etkisiyle geçen haftaya göre balık fiyatlarında artış olduğu belirlendi.
ÇİNEKOP'UN KİLOSU 50 LİRA
Geçen hafta kilosu 40 lira olan Çinekop balığı bu hafta 50 liradan satılıyor.
İstavrit balığının fiyatı ise ilk çıktığı döneme göre çok yükselmedi. Geçtiğimiz hafta 20 liradan satılan İstavrit bu hafta 25 liradan satılıyor.
İstanbul'da lodos nedeniyle balık fiyatları yükseldi VİDEO
HAMSİ LODOS NEDENİYLE AZ
Türkiye'de en çok tüketilen balık olan Hamsi, lodos çıktığından beri az çıkıyor. Kilosu ise 30 liradan satışa sunuldu.
Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise şöyle; Levrek 80, Barbun 50, Kefal balığı 35 liradan tezgahlarda yerini aldı.