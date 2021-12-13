Olumsuz hava koşulları nedeniyle yükselen balık fiyatları tezgahlarda yerini aldı.

CNN Türk ekibinden muhabir Burçak Bozkuş, Üsküdar'daki balık pazarında güncel balık fiyatlarını inceledi.

Lodos ve yağmurlu havanın etkisiyle geçen haftaya göre balık fiyatlarında artış olduğu belirlendi.

ÇİNEKOP'UN KİLOSU 50 LİRA

Geçen hafta kilosu 40 lira olan Çinekop balığı bu hafta 50 liradan satılıyor.

İstavrit balığının fiyatı ise ilk çıktığı döneme göre çok yükselmedi. Geçtiğimiz hafta 20 liradan satılan İstavrit bu hafta 25 liradan satılıyor.

İstanbul'da lodos nedeniyle balık fiyatları yükseldi VİDEO

HAMSİ LODOS NEDENİYLE AZ

Türkiye'de en çok tüketilen balık olan Hamsi, lodos çıktığından beri az çıkıyor. Kilosu ise 30 liradan satışa sunuldu.

Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise şöyle; Levrek 80, Barbun 50, Kefal balığı 35 liradan tezgahlarda yerini aldı.