İstanbul’da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sırada

İstanbul’da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

TAKSİMETRE AYARI İÇİN 1.300 LİRA TALEP EDİLİYOR

Taksimetre ayarı için kuyruğu giren şoförlerden araç başına 1.300 lira alındığı belirtiliyor.

TAKSİLERE YÜZDE 36 ZAM GELDİ

Eskiden taksilerin ilk açılışı 5,5 lira, indi-bindi ise 14,4 lira idi. Bu rakam yeni yılla birlikte yüzde 36 zamlı ödenecek.

YENİ İNDİ BİNDİ FİYATI 20 LİRA OLDU

Yeni yılda açılış 7 lira, kilometre başına 4,5 lira, birim zaman ücreti 0,800lira ve indi bindi ise 20 lira olacak.

TAKSİCİLER FİYAT GÜNCELLEMESİ İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

Sabahın erken saatlerinde taksi sürücüleri, fiyat güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların yolunu tuttu.

BAĞCILAR'DA TRAFİK AKSADI

Bağcılar’da uzun araç kuyruğu oluşturan taksiler zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

TAKSİCİLER İZDİHAM YAŞANMAMASI İÇİN ÇÖZÜM İSTİYOR

Firmaların önündeki kalabalıktan şikayetçi olan bazı taksi sürücüleri, her yıl benzer görüntüleri yaşadıklarını belirterek, yetkililerden izdihamın yaşanmaması için çözüm beklediklerini söyledi.