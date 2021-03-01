Vergi yapılandırmalarının ilk borç ödemesinin son gününde, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önüne gelen mükellefler, saatlerce sıra bekledi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlar, borçlarının ilk taksitini ödemek için vergi dairesi önüne gitti.

İşlerini son ödeme günü olan 1 Mart’a bırakan vatandaşlar, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun sıralar meydana geldi.

Bekleyen kalabalık, kameralara yansıdı.

HES KODLARI İLE ALINDILAR

Mükellefler, koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu ile binaya alınınca, bina önünde kalabalık oluştu.

İstanbul’da vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu İZLE



“ANCAK YETİŞTİRDİK”

Vergi Dairesi önünde sırasını bekleyen mükelleflerden biri olan Muhammet Türker isimli bir vatandaş, bekleme sırasında şu açıklamaları yaptı:

“Yarım saattir kuyruktayız. Bu kuyruk uzun zamandır böyleymiş. Akşamı bulabilir. Vergi borcumu yapılandırdım. Ödemesini yapacağım. Toptan kapatacağım. Ancak yetiştirdik.”





Sıra bekleyen bir diğer mükellef Kamil Aksoy ise, “Yarım saattir buradayım ama bu gidişle akşamı bulur. Yetiştirmeye çalışacağız. Gelir vergisi borcum var. Yapılandırma yapmıştım. Taksiti için anca toparladım. Son güne kaldı. Pandemiden dolayı borç, harç öyle denk getirdik. Herkesin de öyle olduğunu tahmin ediyorum.” dedi.